Lkw reißt mit Kranausleger Äste ab – und bleibt unter Brücke stecken

Erst riss er Äste ab, dann rammte er eine Brücke: Ein Pritschen-Lkw mit Kran ist am Dienstag unter einer Bahnüberführung in Wilhelmsburg stecken geblieben.

Der Laster, beladen mit Masten für Straßenlaternen, kollidierte gegen 13.45 Uhr mit einer Eisenbahnbrücke über die Straße Kornweide. Der Kranausleger des Fahrzeugs blieb unter der Überführung stecken.

Schon vorher hatte der Fahrer einige Straßen weiter Äste von Bäumen gerissen. Offenbar hatte er den Ausleger nicht ordnungsgemäß heruntergefahren.

Fahrer senkt Kran ab und befreit festgeklemmten Lkw

Nachdem der Fahrer den Kran abgesenkt hatte, konnte er den Lkw zurücksetzen und das festgeklemmte Fahrzeug befreien.

Von etwa 14 Uhr bis 14.30 Uhr wurde die Kornweide voll gesperrt. Der S-Bahn- und Fernverkehr zwischen Harburg Rathaus und Wilhelmsburg wurde im selben Zeitraum eingestellt. Alle Einschränkungen sind inzwischen aufgehoben.