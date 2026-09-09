Bei einem Unfall auf der Köhlbrandbrücke ist ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Die Brücke wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei musste die Köhlbrandbrücke nach dem Unfall kurzzeitig komplett sperren. NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Lkw ist am Mittwoch auf der Köhlbrandbrücke von der Fahrbahn abgekommen und frontal in die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lkw war mit einem unbeladenen Containeranhänger unterwegs, als er gegen 8.45 Uhr auf der linken Spur von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Die Leitplanke wurde auf mehreren Metern schwerbeschädigt.

Ein Reporter vor Ort berichtete von gesundheitlichen Problemen des Fahrers als möglicher Unfallursache. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

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Für die Rettungs- und Absicherungsarbeiten war die Brücke zunächst rund 30 Minuten komplett gesperrt. Im Hafengebiet kam es zu erheblichen Staus. Die Sperrung ist mittlerweile wieder komplett aufgehoben. (rei)