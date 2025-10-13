Lkw kracht gegen Kombi: Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Schwerer Unfall in Bahrenfeld: Auf der Schnackenburgallee ist am Montagmittag ein Lkw gegen einen Pkw gekracht.

Gegen 12.10 Uhr bog der Fahrer eines Volvo-Kombis nach links in die Schnackenburgallee ein, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Offenbar übersah er dabei einen Lkw. Die Truckerin konnte demnach eine Kollision nicht mehr verhindern und krachte in die Fahrerseite des Autos.

Volvo-Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Der Volvo-Fahrer erlitt laut Feuerwehr schwere Verletzungen und wurde im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn mit hydraulischem Gerät und transportierten ihn ins Krankenhaus. Die Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen kommt es auf der Schnackenburgallee zu Behinderungen, die Straße ist gesperrt.