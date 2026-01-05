Lkw kracht gegen Baum – Fahrer reanimiert

Ein Lkw ist am Montagmittag in Hamburg-Wandsbek von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall passierte an der Ecke Holstenhofweg/Kramerkoppel.

Ob ein medizinischer Notfall der Grund für den Unfall gewesen sein könnte, wie von Reportern vor Ort vermutet, konnte die Polizeipressestelle auf Anfrage noch nicht beantworten. Der Fahrer musste noch vor Ort reanimiert werden und kam danach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfall-Ursache unklar

Durch die Wucht kippte der Baum um und krachte auf ein geparktes Auto. Wie groß der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun zur Unfall-Ursache. (km)