In Hamburg: Lkw fängt plötzlich Feuer – der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Das war knapp! Auf einem Rastplatz an der A7 im Süden Hamburgs ist am späten Dienstagabend ein Lkw in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es noch, das Fahrzeug umzuparken und dadurch Schlimmeres zu verhindern. In letzter Sekunde brachte er sich selbst in Sicherheit.

Laut Polizeiangaben bemerkte der Trucker gegen 22.45 Uhr Brandgeruch, als er im Führerhaus seines auf dem Rastplatz Harburger Berge Ost geparkten Sattelschleppers saß und Videos schaute.

Rastplatz an der A7 bei Hamburg: Lkw brennt

Der Mann habe daraufhin den Lkw gestartet und das Fahrzeug aus dem dicht zugestellten Parkbereich in Richtung Ausfahrt gelenkt. Noch auf dem Rastplatz, aber in sicherer Entfernung zu anderen Lkw, habe er den Sattelzug abgestellt und sich in Sicherheit gebracht.

Als die Feuerwehr aus Seevetal wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, stand das Führerhaus bereits in Flammen. Die Brandursache ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Erster Blick in den neuen Luxus-Schuppen in der City

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Rastplatz wurde für die Löscharbeiten teilweise gesperrt. Der Rastplatz Harburger Berge Ost befindet sich auf der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hamburg zwischen Fleestedt und Marmstorf.