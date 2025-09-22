Lkw-Fahrer stirbt auf der A1 – Unfall bleibt zunächst unbemerkt

Tödlicher Zwischenfall am Montagnachmittag auf der A1: Ein Lkw-Fahrer verstarb offenbar am Steuer, anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einer Leitplanke nahe der Raststätte Stillhorn-West (Wilhelmsburg). Der Unfall blieb zunächst unbemerkt.

Gegen 14.15 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Ein Passant meldete einen leblosen Mann in einem abgestellten Lkw im Zufahrtsbereich der Raststätte. Laut Polizei war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt verschlossen. Einsatzkräfte schlugen eine Scheibe ein, um den Fahrer zu erreichen. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

A1 Stillhorn-West: Lkw prallt gegen Leitplanke – Fahrer stirbt

Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sich der Unfall bereits deutlich vor dem Notrufeingang ereignet hatte. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von einem medizinischen Notfall am Steuer aus – möglicherweise verlor der Fahrer dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Das genaue Alter des Mannes war zunächst nicht bekannt.

Unklar bleibt, warum der Unfall über einen längeren Zeitraum hinweg unbemerkt blieb. Der Lkw stand offenbar in einem Bereich, in dem häufig andere Fahrzeuge parken – teilweise auch ordnungswidrig. Es sei daher denkbar, dass das beschädigte Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern nicht als ungewöhnlich wahrgenommen wurde, hieß es von der Polizei.

Lkw-Unfall A1 Stillhorn-West: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Zeit des Geschehens machen können, sich zu melden.

Während des Einsatzes wurde der Verkehr auf der A1 in Richtung Bremen über eine Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu erheblichen Staus im nachmittäglichen Berufsverkehr.