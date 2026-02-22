Höhe unterschätzt: Lkw-Fahrer fährt gegen Brücke und sorgt für Sperrung

Ein paar Zentimeter zu viel, die großen Schaden anrichten können: Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Sonntag gegen einen Tunnel in Altona-Nord gefahren. Der Straßen- und Zugverkehr mussten zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Die Polizei wurde gegen 2.45 Uhr zum Lessingtunnel auf der Julius-Leber-Straße gerufen, weil ein Lkw-Fahrer die Höhe unterschätzt hatte. Der Laster fuhr gegen den Tunnel, über den auch Bahngleise laufen. Der Tunnel wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt, sagt ein Polizeisprecher.

Nach genauen Überprüfungen stellte sich heraus, dass diese Schäden kein Sicherheitsrisiko für Straßen- oder Zugverkehr darstellen. Seit 4.20 Uhr ist die Straße entsprechend wieder freigegeben und auch der S-Bahn-Verkehr läuft wieder regulär. Der Fernverkehr musste laut Polizei die gesamte Zeit über nicht eingeschränkt werden. (mp)