Lkw erfasst Scooterfahrer und verletzt ihn schwer – Rettungshubschrauber im Hafen im Einsatz

Polizisten untersuchen den E-Scooter. Foto: NEWS5

  • Kleiner Grasbrook

Lkw erfasst Scooter-Fahrer im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen (Kleiner Grasbrook) ist es am Dienstagmittag zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw hatte einen Scooter-Fahrer erfasst. Ein Rettungshubschrauber landete.

Das Unglück passierte gegen 13 Uhr am Windhukkai. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Fahrer eines Lkw hier nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Roller-Fahrer, erfasste und überrollte ihn zum Teil.

Scooter-Fahrer mit Notarzt in Klinik

Der Sccoter-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, versorgte das Unfallopfer. Danach kam es in Begleitung des Notarztes in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

