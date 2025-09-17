mopo plus logo
Motorradfahrer in Veddel von Lkwfahrer erfasst und schwer verletzt. Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

Feuerwehrleute befreiten den Biker, der unter dem Lkw eingeklemmt war. Foto: Lenthe-Medien

  • Veddel

Lkw-Fahrer erfasst Motorrad – Biker unter Lastzug eingeklemmt

Auf der Veddel ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Lastwagenfahrer hat einen Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt. Feuerwehrleute befreiten den Biker, der unter dem Lkw eingeklemmt war.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr auf der Straße Veddeler Marktplatz. Dort wartete der Fahrer (53) eines Lastzuges an einer roten Ampel. Neben dem Lkw auf der Linksabbiegerspur wartete ein Mopedfahrer (31). Als die Ampel auf Grün schaltete und der Lkw anfuhr, wurde der Mopedfahrer erfasst.

Der 31-Jährige wurde von seinem Kleinkraftrad gerissen und geriet unter die Vorderachse des Lastzugs.

Lebensgefahr beim Unfallopfer nicht ausgeschlossen

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und einem Notarzt aus. Die Retter befreiten den schwer verletzten Biker, der unter dem Lkw eingeklemmt war.

Danach brachten sie den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise an Tel. 4286 56789.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

