Schrecklicher Unfall in Hamburg: Kind auf Fahrrad von Lkw überrollt – tot

Schrecklicher Unfall in Wilstorf: Am Mittwochnachmittag ist dort ein Kind (12) von einem Lkw erfasst und darunter eingeklemmt worden. Jede Hilfe kam für den Jungen zu spät.

Das Unglück ereignete sich gegen 15.05 Uhr am Freudenthalweg. Die Feuerwehr bestätigte, dass sie dort mit einem Großaufgebot an Rettungskräften sowie einem Notarzt im Einsatz ist.

Ersten Meldungen zufolge wurde dort ein Kind auf einem Fahrrad von einem Lkw erfasst. Laut einem Sprecher war das Unfallopfer unter dem tonnenschweren Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Ein Notarzt leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen bei dem leblosen Kind ein. Vergeblich. Die Verletzungen waren so schwer, dass das Kind an der Unfallstelle verstarb.

Polizisten überbrachten den Eltern die schreckliche Nachricht. Für sie wurden Seelsorger angefordert. Der Freudentahlweg wurde voll gesperrt.

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