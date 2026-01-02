Lkw erfasst Fußgängerin – Großeinsatz in Hamburg

Unfall in Poppenbüttel: Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen von einem Lkw erfasst worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an.

Zu dem Unglück kam es gegen 6.20 Uhr am Saseler Damm. Dort wollte eine Frau an einer Ampel die Straße überqueren und wurde dabei von einem Lkw erfasst.

Fußgängerin mit Rettungswagen in Krankenhaus

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Die Frau war zum Glück nur leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob ein Rotlichtverstoß vorlag.