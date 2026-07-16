Ein Linienbus muss in der Nähe des Hamburger Flughafens plötzlich eine Gefahrenbremsung hinlegen. Mindestens drei Menschen tragen Verletzungen davon.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in der Nähe des Hamburger Flughafens mindestens drei Menschen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, nachdem es vor ihm an der Ecke Alsterkrugchaussee/Maienweg zu einem Auffahrunfall gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seinen mindestens drei Insassen verletzt worden.

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In dem Bus befand sich den Angaben zufolge auch eine Schulklasse. Zur Schwere der Verletzungen und zum Alter der Betroffenen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. (dpa/mp)