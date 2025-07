Leiche am Jungfernstieg gefunden! Feuerwehr birgt Toten aus Binnenalster

Leichenfund in der Binnenalster: Am Freitagmittag wurde am Jungfernstieg eine tote Person aus dem Wasser geborgen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 11.54 Uhr alarmiert, so ein Sprecher der Feuerwehr. Diverse Feuerwehrtaucher waren vor Ort, um die Leiche aus der Binnenalster zu bergen.

Die Person soll bereits länger tot gewesen sein, weshalb vor Ort keine Reanimation mehr durchgeführt wurde. Die Leiche wird jetzt zur näheren Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Genauere Details zu der Identität des Toten gibt es laut Feuerwehr bislang nicht. (zc)