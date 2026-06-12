Zwei Frauen stoßen unweit eines Golfplatzes im Hamburger Westen auf eine Leiche. Die Mordkommission ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Dieser Mann wurde in einem Waldstück nahe dem Golfplatz an der Straße In de Bargen in Rissen aufgefunden. Polizei Hamburg

Grausiger Fund in Rissen: Zwei Frauen haben am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück nahe dem Golfplatz an der Straße „In de Bargen“ einen leblosen Mann entdeckt. Er war tödlich verletzt worden. Die Mordkommission weiß jetzt, wer der Tote ist.

Die Frauen waren gegen 16 Uhr mit dem Auto auf einer schmalen Straße zwischen Golfplatz und Wald unterwegs, als sie den Körper am Boden bemerkten und den Notruf wählten. Den Polizeiangaben nach begannen sie sofort mit einer Reanimation. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr setzten die Wiederbelebung fort, konnten den 27-Jährigen jedoch nicht mehr retten. Wenig später stellten sie seinen Tod fest.

Polizei ermittelt nach Leichenfund – Spurensicherung vor Ort

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Die Tatortarbeit dauerte bis in die Nacht. Wegen der anhaltenden Regenfälle wurden am Fundort Zelte aufgebaut. Beamte des LKA stellten den Angaben nach mehrere Verletzungen am Körper des Mannes fest.

Wegen der anhaltenden Regenfälle wurden am Fundort Zelte aufgebaut. NEWS5

Noch am Abend hatte die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Nun soll unter anderem geklärt werden, ob das Waldstück tatsächlich der Tatort ist – oder ob der Mann dort nur gefunden wurde.

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Die Polizei hat den Toten am Freitag zweifelsfrei als den 27-jährigen Ägypter Ahmed D. identifiziert. Weitere Erkenntnisse zu der Person liegen derzeit noch nicht vor.



Aus diesem Grund bitten die Ermittlerinnen und Ermittler ergänzend zum

bestehenden Zeugenaufruf und der Veröffentlichung seines Fotos alle Personen,

die Hinweise zu seinem Wohnort, Arbeitsplatz, zu Angehörigen oder Bekannten

geben können, die ihn persönlich kannten oder sonstige relevante Informationen

haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040-4286-56789

oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.