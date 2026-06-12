Zwei Frauen stoßen unweit eines Golfplatzes im Hamburger Westen auf eine Leiche. Die Mordkommission ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Grausiger Fund in Rissen: Zwei Frauen haben am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück nahe dem Golfplatz an der Straße „In de Bargen“ einen leblosen Mann entdeckt. Er war tödlich verletzt worden. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Die Frauen waren gegen 16 Uhr mit dem Auto auf einer schmalen Straße zwischen Golfplatz und Wald unterwegs, als sie den Körper am Boden bemerkten und den Notruf wählten. Den Polizeiangaben nach begannen sie sofort mit einer Reanimation. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr setzten die Wiederbelebung fort, konnten den 27-Jährigen jedoch nicht mehr retten. Wenig später stellten sie seinen Tod fest.

Polizei ermittelt nach Leichenfund – Spurensicherung vor Ort

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Die Tatortarbeit dauerte bis in die Nacht. Wegen der anhaltenden Regenfälle wurden am Fundort Zelte aufgebaut. Beamte des LKA stellten den Angaben nach mehrere Verletzungen am Körper des Mannes fest.

Noch am Abend hatte die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Nun soll unter anderem geklärt werden, ob das Waldstück tatsächlich der Tatort ist – oder ob der Mann dort nur gefunden wurde.

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Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit einem möglichen Tatgeschehen gemacht hat, soll sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle melden.