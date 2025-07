Leiche in Hamburger Wohnhaus entdeckt – Mordkommission ermittelt

Schrecklicher Fund im Treppenhaus: In einem Mehrfamilienhaus in Bramfeld wurde in der Nacht zu Dienstag ein lebloser Mann entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In dem Treppenhaus des Hauses wurde ein 54-Jähriger leblos aufgefunden. Die Nachbarn alarmierten gegen 1 Uhr die Polizei. Sie versuchten noch, den Mann wiederzubeleben. Als die Rettungskräfte wenig später eintrafen, konnten sie allerdings nur noch den Tod feststellen, so die Polizei.

54-Jähriger tot in Treppenhaus gefunden: Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. „Aufgrund der vorliegenden Verletzungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen“, erklärt die Polizei. Die Polizei war auch in den frühen Morgenstunden noch damit beschäftigt, vor Ort die Spuren zu sichern.

Jeder, der in diesem Zusammenhang eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.