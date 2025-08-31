Leiche in Hamburger Bar entdeckt – Großeinsatz der Polizei

Schock am Sonntagmorgen: In einer Bar in Hamburg-Hohenfelde wird ein Mann tot aufgefunden. Vieles ist noch unklar.

Ein lebloser Mann ist am frühen Morgen in einer Shisha-Bar in der Lübecker Straße gefunden worden. Ein anonymer Anrufer hatte die Polizei verständigt. Rettungskräfte leiteten sofort die Reanimation ein, doch jede Hilfe kam zu spät: Der Mann verstarb noch im Rettungswagen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Leiche in Hamburger Shisha-Bar: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Erste Todesermittlungen des Landeskriminalamts hatten Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden ergeben. Daraufhin übernahm die Mordkommission die Ermittlungen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Spurensicherung und Mordkommission sind derzeit mit rund 23 Einsatzwagen vor Ort, um Hinweise zum genauen Ablauf der Tat zu sammeln.

Die Identität des Toten und weitere Hintergründe sind bislang ungeklärt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte der Sprecher. (mp/dpa)