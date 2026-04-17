Leiche in der Binnenalster entdeckt – Großeinsatz am Jungfernstieg

Am Freitagmorgen ist eine leblose Person aus der Binnenalster geborgen worden. Feuerwehr und Polizei waren gegen 8 Uhr mit einem größeren Aufgebot am Jungfernstieg im Einsatz, auch ein Hubschrauber unterstützte die Maßnahmen.

Ein Mitarbeiter der Alster-Touristik hatte der Polizei eine Person im Wasser gemeldet. Den Beamten bestätigte sich vor Ort jedoch schnell, dass es sich um einen leblosen Körper handelte. Gemeinsam mit der Feuerwehr bargen sie den Toten aus der Alster. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

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Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Zur Identität der Person sowie zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.