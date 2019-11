Leiche im Wasser?: Großalarm in Hamburg – dann gibt es eine große Überraschung

Teufelsbrück -

Großalarm an der Elbe. Ein Jogger will am Sonntagvormittag am Anleger Teufelsbrück eine Person im Wasser entdeckt haben. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und den Tauchern an. Fast eine Stunde suchten die Retter den Bereich ab. Eine Person fanden sie nicht – dafür aber eine andere Ursache für die Alarmierung.

Um 10.20 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Ein Jogger meldete, dass er eine Person im Wasser Höhe Anleger Teufelsbrück entdeckt haben will. Sofort rückte ein Löschzug, die Freiwillige Feuerwehr Nienstedten und die Tauchergruppe aus. Auch ein Notarzt und die Polizei war im Einsatz.

Weil der Jogger das Eintreffen der Retter nicht abgewartet hatte und eine genaue Ortslage gegeben hatte, suchten Feuerwehrmänner in Booten und mit dem Rettungshubschrauber die Elbe rund um den Anlager ab. Der Jogger wurde kontaktiert und zur Einsatzstelle zurückbeordert. Hier zeigte er den Beamten sogar ein Video von seiner Entdeckung.

Der Jogger zeigt den Rettern wo er seine Entdeckung gemacht hat. RUEGA Foto:

Auf dem Video war nicht klar zu erkennen ob es sich tatsächlich um einen Menschen handelte. Viel sprach dafür, dass es eine Robbe gewesen sei. Dies bestätigte wenig später die Besatzung eines Feuerwehr-Bootes. Sie hatten eine Robbe als Ursache für den Einsatz ausgemacht. Das Tier tauchte im Einsatzbereich immer mal wieder auf und beobachtete neugierig die Arbeit der Feuerwehr.