Dramatischer Fund an der Elbe: Am Rissener Ufer ist am Dienstagvormittag eine leblose Person aus dem Wasser geborgen worden.

In der Elbe bei Hamburg ist eine Leiche entdeckt worden. Eine Schiffsbesatzung hatte den leblosen Körper auf Höhe des Rissener Ufers gesichtet. Die Besatzung alarmierte am Vormittag zunächst die Feuerwehr, die die Leiche barg.

Wie eine Polizeisprecherin der MOPO sagte, sei es noch unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle. Auch die Ursache des Todes sei noch ungeklärt.

Leiche in der Elbe: Ist es der vermisste 22-Jährige?

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Am Sonntag hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitgeteilt, dass ein Schwimmer (22) vermisst werde und mutmaßlich in der Elbe ertrunken sei. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht geklärt.

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Das Rissener Ufer liegt im Westen Hamburgs nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Auch die gegenüberliegende Seite des Elbufers ist niedersächsisch. (dpa/rei)

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