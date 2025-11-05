Leerstehendes Wohnhaus im Hamburger Westen gerät in Brand

Feuer im Hamburger Westen: Am späten Dienstagabend ist in Sülldorf ein leer stehendes Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Das Feuer war gegen 23 Uhr im Dachstuhl des Einfamilienhauses an der Sülldorfer Landstraße ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter Rauch aus dem Dach.

Nach MOPO-Informationen soll das leer stehende Haus öfter von Obdachlosen für Übernachtungen genutzt werden. Ein Sprecher des Lagedienstes teilte jedoch mit, dass in dem Haus keine Personen angetroffen wurden. Das Feuer sei nach drei Stunden gelöscht worden. Es kam niemand zu Schaden.

Das könnte Sie auch interessieren: Den Nachbarn stinkt’s! Streit um Cannabis-Plantage – Betreibern fehlt Genehmigung

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die ersten Untersuchungen sollen heute vorgenommen werden. (mp)