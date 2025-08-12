Leck in Lkw-Tank gerissen: 150 Liter Diesel laufen aus

Der Tank eines Lkw ist am Dienstagmittag aufgerissen, weshalb rund 150 Liter Diesel auf einer Baustelle in Lohbrügge ausliefen.

Die Feuerwehr wurde gegen 11 Uhr an eine Schul-Baustelle an der Billwerder Straße gerufen, weil der Tank eines Lkw aufgerissen war und rund 150 Liter Diesel ausliefen. Die Einsatzkräfte fingen den Großteil des Treibstoffs mithilfe einer Plane auf, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Danach pumpten sie den Tank aus.

Ein Teil der Flüssigkeit war auch in die Erde gesickert. Um die Beseitigung kümmert sich die Umweltbehörde. Der Feuerwehreinsatz ist bereits seit 12.50 Uhr beendet, so der Sprecher. (zc)