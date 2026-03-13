Leck in Chlorgas-Leitung von Privat-Pool: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Chlorgas-Alarm in Alsterdorf: In einem Haus ist am Freitagnachmittag ein Leck in einer Leitung festgestellt worden. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.50 Uhr in die Rathenaustraße gerufen, weil Chlorgas aus einer Leitung austrat – sie führte zu einem privaten Schwimmbad im Keller, so ein Sprecher.

Chlorgas eingeatmet – Krankenhaus

Chlorgas kann schwere Reizungen der Atemwege herbeiführen. Eine Person hatte das Gas eingeatmet und musste von den Rettungskräften zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Weitere Personen wurden aus dem Gebäude gebracht und von den Einsatzkräften betreut.

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Feuerwehrleute in Spezialanzügen dichteten das Leck ab. Anschließend wurde das Haus mit Hochleistungslüftern belüftet. Mittlerweile ist der Einsatz beendet, das Gebäude kann wieder betreten werden. Die Feuerwehr war vier Stunden mit 60 Kräften im Einsatz. (mp)