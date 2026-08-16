In Harburg hat ein kurioser Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen für Aufsehen gesorgt. Ein Passant hatte eine leblose Person gemeldet, die offenbar in einem Papiercontainer eingeklemmt war. Doch dann nahm der Einsatz eine überraschende Wendung.

Wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte, ging gegen 6.15 Uhr ein ungewöhnlicher Notruf ein. Ein Passant hatte an der Straße Am Werder einen leblosen Mann in einem dort aufgestellten Altpapiercontainer gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin sofort aus.

Harburg: Mehrere Löschfahrzeuge und Notarzt im Einsatz

Anzeige

Daraufhin rückten mehrere Löschfahrzeuge, ein Notarzt und die Polizei an. Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden: Bei dem vermeintlich leblosen Mann handelte es sich um einen Obdachlosen, der den Container offenbar als Schlafplatz genutzt hatte. Er war wohlauf und konnte schließlich davon überzeugt werden, sich künftig einen anderen Schlafplatz zu suchen.