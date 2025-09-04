Leiche in der Elbe am Falkensteiner Ufer gefunden

In Blankenese ist am Donnerstagmorgen ein Toter in der Elbe entdeckt und geborgen worden. Eventuell handelt es sich dabei um den seit dem Wochenende vermissten Schwimmer.

Die Rettungskräfte wurden gegen 7.30 Uhr alarmiert, nachdem die Besatzung eines Rettungshubschraubers einen leblos in der Elbe treibenden Körper entdeckt hatte. Feuerwehrleute bargen den Leichnam kurz darauf.

Toter aus der Elbe geborgen

Laut Polizei trug er lediglich Badeshorts. Die Beamten halten es nicht für ausgeschlossen, dass es sich bei dem Toten um den seit dem Wochenende vermissten Schwimmer handelt, der am Blankeneser Leuchtturm in der Elbe untergegangen war. Der Leichnam wird jetzt in der Rechtsmedizin untersucht, um seine Identität festzustellen.