Lebensgefahr: Polizei sucht nach 47-jährigem Mann

Die Polizei sucht dringend nach einem 47-jährigen Mann, der seit Donnerstag vermisst wird. Er sei schwer krank und es bestehe Lebensgefahr.

Grund für die Öffentlichkeitsfahndung ist die Gefährdung des schwer kranken 47-jährigen Jan-Henrik Gronau, der auf Medikamente angewiesen ist. Er wurde zuletzt am Donnerstagmittag An der Glinder Au in Billstedt gesehen. Die Polizei beschreibt den Mann als 1,95 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren und einem längeren Kinnbart. Er trägt wahrscheinlich schwarze Jeans und schwarze Schuhe.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle zu geben. (prei)