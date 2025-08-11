1200-Volt-Leitung: Junge Frau läuft über S-Bahngleise – Lebensgefahr

Zwischen Hochkamp und Blankenese spazierte am Sonntagnachmittag eine 26-Jährige auf den Schienen – während Regelbetrieb herrschte. Die Bundespolizei sperrte den Abschnitt und ließ die 1200-Volt-Stromschiene abschalten.

Am Sonntag gegen 14.35 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil zwischen den S-Bahn-Stationen Hochkamp und Blankenese eine Frau mitten im Gleisbett lief, so die Bundespolizei.

S-Bahn-Einsatz: Frau sagt, sie hätte sich verlaufen

Wegen akuter Gefahr wurde der Abschnitt sofort gesperrt, die Stromschienen wurden abgeschaltet. Mehrere Streifen von Bundes- und Landespolizei suchten die Strecke ab, fanden die 26-Jährige unverletzt und brachten sie in Sicherheit.

Die Frau gab an, sich verlaufen zu haben. Laut Bundespolizei war sie „sehr einsichtig“. Gegen die Hamburgerin wurde dennoch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet. (zc)