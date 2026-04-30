Lebensgefahr! S-Bahn-Tunnel-Spaziergänger versteht die Aufregung nicht

Ein Mann hat sich am Mittwoch in Heimfeld in Lebensgefahr gebracht und für eine Streckensperrung des Zugverkehrs gesorgt. Bundespolizisten stellten den Gleisgänger – doch der war sich keiner Schuld bewusst.

Laut Bundespolizei hatte ein Zeuge gegen 7 Uhr gemeldet, dass ein Mann (53) vom Bahnsteig in den Tunnel lief. Daraufhin fuhren die Beamten zum Bahnhof Heimfeld. Zeitgleich wurden eine Streckensperrung und eine Stromabschaltung veranlasst.

Heimfeld: Mann hält seinen Gleisaufenthalt für normal

Als die Bundespolizei eintraf, war der 53-Jährige bereits aus dem Tunnel zurückgekehrt und hatte den Bahnhof verlassen. Die Beamten fanden ihn nahe der Haltestelle. Der Gleisgänger sagte, dass sein Verhalten für ihn völlig normal sei. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Gleisaufenthalts eingeleitet.