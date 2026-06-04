Lebensgefährlicher Leichtsinn: Mann sammelt Pfandflaschen auf S-Bahn-Gleis

Lebensgefährlicher Leichtsinn am Bahnhof Jungfernstieg: Ein Mann hat sich am Mittwochabend mehrfach im Gleisbereich der S-Bahn aufgehalten – offenbar, um nach Pfandflaschen zu suchen. Dabei geriet er nah an die Stromschiene.

Nach Angaben der Bundespolizei geschah der Vorfall am späten Mittwochabend. Zu diesem Zeitpunkt lief im S-Bahnhof Jungfernstieg der reguläre Betrieb. Auf den betroffenen Gleisen hätte also jederzeit ein Zug einfahren können.

Eine 44 Jahre alte Bahnreisende bemerkte die Situation und alarmierte die Polizei. Die Bundespolizei ordnete daraufhin kurzzeitige Stromabschaltungen und Streckensperrungen für die betroffenen Gleise an. Erst als sicher war, dass sich niemand mehr im Gleisbereich befand, wurden die Maßnahmen beendet. Zu möglichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr konnte die Bundespolizei keine Angaben machen.

S-Bahn: Videoaufnahmen überführen Mann im Gleisbereich

Eine sofortige Sichtung der Videoaufnahmen bestätigte den mehrfachen Aufenthalt im Gleisbereich. Die Zeugin konnte vor Ort angetroffen und befragt werden.

Bundespolizisten trafen den 29 Jahre alten Mann anschließend auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Jungfernstieg an. In einem Präventionsgespräch über die Gefahren im Gleisbereich sagte der Mann den Beamten, dass er dort nach Pfandflaschen gesucht habe.

Verfahren gegen Flaschensammler

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Gleisaufenthalts eingeleitet.

Die Bundespolizei Hamburg warnt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten!“ Triebfahrzeugführer könnten nicht ausweichen, oft seien die Bremswege zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern.

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Häufig gefährdeten Menschen in den Gleisen durch ihr Verhalten nicht nur sich selbst, sondern auch Reisende und Helfer. In diesem Fall habe sich der Mann zudem direkt an den Stromschienen der S-Bahn aufgehalten. Diese führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich. (tst)