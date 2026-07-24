Rettungseinsatz auf der Elbe: Die Polizei hat am Nachmittag eine Person aus dem Wasser gezogen. Was bisher bekannt ist.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei fährt während eines Einsatzes auf der Elbe (Symbolbild). IMAGO / BREUEL-BILD

Die Polizei hat am Nachmittag einen Jugendlichen aus der Elbe gezogen. Die Person schwamm auf Höhe der Landungsbrücken im Wasser.

Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wenige Minuten später zogen Beamte der Wasserschutzpolizei einen Jugendlichen aus dem Wasser – wenig später auch seine Jacke. An Land übergaben sie ihn an den Rettungsdienst.

Laut einem Sprecher der Polizei gehen die Beamten von „jugendlichem Leichtsinn” und „Übermut” aus. Es heißt, der Teenager soll versucht haben, die Elbe zu durchschwimmen, dafür gibt es aber keine offizielle Bestätigung.

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Elbschwimmer gerettet: Behörden warnen eindringlich

Wie alt die Person ist und wie weit sie tatsächlich in die Elbe hinausgeschwommen war, ist derzeit nicht bekannt. Der Einsatz wurde bereits gegen 15.50 Uhr wieder beendet.

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Vor dem Schwimmen in der Elbe warnen die Behörden: Starke Strömungen, Sog vorbeifahrender Schiffe und Wellenschlag können selbst geübte Schwimmer in Gefahr bringen. Immer wieder kommt es am Elbufer zu tödlichen Badeunfällen. Erst Ende Juni hatten drei in Not geratene junge Männer am Blankeneser Elbstrand einen Großeinsatz ausgelöst. (mp)