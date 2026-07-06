Ein vermeintlicher Gebäudeeinsturz hat am Montag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst – am Ende gab es jedoch Entwarnung.

Lautes Krachen, Staub, Schutt lösten am Nachmittag in Lohbrügge einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Doch der vermeintliche Notfall entpuppte sich rasch als geplanter Abriss.

Um 16.47 Uhr meldete ein Passant den Einsturz eines Hauses in der Alten Holstenstraße. Daraufhin machten sich Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Weg zum vermeintlichen Unglücksort. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass es sich bei dem vermeintlichen Einsturz um einen geplanten Abriss des Gebäudes handelte, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Noch während der Anfahrt erhielt auch dann die Feuerwehr per Funk die Information, dass kein Notfall vorlag. So endete ihr Einsatz noch auf der Anfahrt, so ein Sprecher der Feuerwehr. Auch die Polizeibeamten rückten rasch wieder ab. (mp)

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