Lauter Knall und zersplitterte Scheiben: Anschlag auf Barber-Shop in Hamburg

In der Nacht zu Donnerstag hat ein lauter Knall die Anwohner einer Seitenstraße auf dem Kiez aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf rückten mehrere Streifenwagen an. Die Beamten stellten fest, dass die Scheiben eines Barber-Shops durch eine Detonation zersplittert waren.

Wie Polizeisprecher Sören Zimbal auf Nachfrage der MOPO bestätigte, hatten Anwohner der Talstraße gegen 1.25 Uhr über den Notruf eine Explosion mit anschließenden Scheibensplittern gemeldet. Kurz darauf waren mehrere Streifenwagen am Einsatzort.

Mutmaßlicher Täter flüchtet auf E-Scooter

Die Beamten stellten fest, dass der gläserne Eingangsbereich eines Barber-Shops zerstört worden war. Zeugen berichteten, dass kurz nach dem Knall ein Mann auf einem E-Scooter geflüchtet sei. Nach ihm wurde gefahndet – jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt dabei weder einen rassistisch motivierten Anschlag noch eine Fehde unter Konkurrenten aus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 4286 56789 zu melden.