Laute Knalle am Dienstagabend in Hamburg: Polizei hat einen Verdacht

Mehrere Anwohner im Nordosten Hamburgs meldeten am Dienstagabend mehrere laute Knalle. Die Ursache könnte ein brennendes Auto in Bramfeld gewesen sein.

Gegen 21.05 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße Im Soll gerufen, weil ein Elektrowagen der Marke Kia in Flammen aufgegangen war. Der Wagen wurde schnell gelöscht, die Polizei rückte an, um nach möglichen Tätern zu fahnden. Die Suche blieb allerdings erfolglos.

Knall in Hamburg könnte geplatzter Autoreifen gewesen sein

Aktuell ermitteln die Beamten in alle Richtungen, sagt ein Sprecher der Polizei. Weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt können aktuell ausgeschlossen werden.

Mehrere Anwohner meldeten am Abend mehrere laute Knalle. Dieser könnte durch das Platzen der Reifen verursacht worden sein, so der Sprecher. (mp)