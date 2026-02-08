Lauter Knall, dann Flammen: Mann bei Feuer lebensgefährlich verletzt

Großeinsatz der Feuerwehr in Jenfeld: Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses bricht am Samstagabend ein Feuer aus. Die Flammen greifen auf die Fassade und das Dach über. Ein 45-Jähriger erleidet dabei eine schwere Rauchgasvergiftung.

Die Leitstelle wurde gegen 23.30 Uhr informiert, nachdem Nachbarn einen lauten Knall gehört hatten. Als die Retter am Mariusweg eintrafen, schlugen Flammen aus einem durch die Hitze zerbrochenem Fenster, das Feuer hatte sich bereits großflächig ausgebreitet.

Bewohner können nicht in Wohnungen zurück

Unter Atemschutz und mit spezieller Schutzkleidung bahnten sich die Retter einen Weg in die brennende Wohnung. Sie trafen auf den Bewohner (45) und retteten ihn vor den Flammen. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Es bestand der Verdacht einer potenziell lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung.

Der Brand stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen, da die Flammen auf das Dachgeschoss übergriffen und dort erneut aufflammten, obwohl das Feuer bereits gelöscht worden war. Die Feuerwehrkräfte mussten Teile des Daches abnehmen und viele Gegenstände und Möbel aus der Wohnung entfernen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit gefälschten Kreditkarten eingecheckt: Dealer nutzen Hotel als Drogenzentrale

Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden, ehe Entwarnung gegeben und der Einsatz für beendet erklärt werden konnte. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, brannte vollständig aus, drei weitere Wohnungen gelten als unbewohnbar. Die Bewohner seien Feuerwehrangaben zufolge privat anderweitig untergekommen.

Die Polizei nahm ihre Ermittlungen am Brandort auf und versucht nun, die genaue Ursache herauszufinden. Noch ist diese unklar. Dabei wird auch geklärt, ob es zu einer Verpuffung gekommen ist, da Nachbarn einen Knall hörten. (dg)