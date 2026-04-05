Einsatz in Hamburger Kleingartenverein: Laube geht in Flammen auf

Bei einem Feuer in einem Kleingartenverein an der Ottilie-Baader-Straße (Neuallermöhe) ist am Samstag eine Laube komplett in Flammen aufgegangen. Feuerwehrkräfte verhinderten Schlimmeres.

Der Notruf ging gegen 21.30 Uhr in der Leitstelle ein: Im Kleingartenverein neben dem bekannten Allermöher See würde es brennen, Flammen in den Himmel schlagen. Tatsächlich hatte sich der Himmel schon auf der Anfahrt der Kräfte rot verfärbt, sofort wurde eine Wasserleitung gelegt.

Brand im Kleingartenverein in Neuallermöhe: Polizei ermittelt

Mit zwei sogenannten C-Rohren löschten die Retter von zwei Seiten das Feuer. Sie holten dabei auch Gasflaschen aus der Laube, die hätten explodieren und für noch größeren Schaden sorgen können. Sie verhinderten auch, dass das Feuer auf benachbarte Lauben übergriff.

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Die brennende Laube wurde teils auseinandergerissen, um letzte Glutnester ablöschen zu können. Mehrere Wehren waren im Einsatz, ehe nach rund 90 Minuten wieder abgebaut wurde. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)