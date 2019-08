Laube brennt lichterloh!: Hamburgs Feuerwehr rettet Kleingartenverein

Neuland -

Meterhohe Flammen, Feuerwehrmänner in voller Montur: Was war denn da im Kleingartenverein „GBV Einigkeit“ los? Bei einem Brand in der Nacht zu Montag wurde eine Gartenlaube völlig zerstört.

Am Montagmorgen bestätigte die Feuerwehr, dass die Gartenlaube in Hamburg Neuland vollständig ausbrannte. Der Ort des Geschehens wurde gesichert.

Die Brandursache ist noch ungeklärt

Die Brandermittler nehmen jetzt die Ermittlungen der Ursache auf, so die Polizei. Zeugen berichten von einer Verpuffung mit einer großen Stichflamme, möglicherweise war hier eine Propangasflasche in der Laube die Ursache. Die Feurwehr konnte das jedoch nicht bestätigen.

Mit insgesamt drei Trupps wurde durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ein Übergriff der Flammen auf andere Parzellen verhindert.

MP