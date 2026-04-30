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Polizeieinsatz auf der Autobahn (Symbolfoto).

Polizeieinsatz auf der Autobahn (Symbolfoto). Foto: imago images/Einsatz-Report24

  • Veddel

Lkw kracht gegen Brücke: Autobahn stundenlang dicht – Fahrer flüchtet

Ein Lastwagen hat eine Brücke über die Autobahn 255 auf der Veddel beschädigt. Die Ladung des Sattelzuges war zu hoch, sodass er an dem Bauwerk entlangschrammte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Daraufhin wurde die A255 mehrere Stunden lang voll gesperrt. Ein Statiker prüfte nach Polizeiangaben, ob die Brücke weiterhin sicher befahrbar ist und gab diese gegen 1.20 Uhr wieder frei.

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Der Lastwagenfahrer ist laut Polizei vom Unfallort geflohen. Den Lkw fanden Beamte leer und ohne Kennzeichen. Nun ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. (dpa/mp)

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