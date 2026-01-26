Laster verliert Diesel – A7 in Hamburg nach Süden gesperrt

Als ob Schnee und Glätte auf Hamburgs Autobahnen nicht schon anstrengend genug wären: Am Montagvormittag hat ein Lkw auch noch Diesel verloren. Den verteilte er auf der A7 in Richtung Süden.

Wegen der rund 200 Meter langen Dieselspur ist die Autobahn 7 zwischen dem Kreuz Südwest und der Abfahrt Marmstorf gesperrt worden.

A7 in Hamburg: Kraftstoff über mehrere Fahrbahnen verteilt

Bei einem Lastwagen sei vermutlich der Tank aufgerissen und der Kraftstoff habe sich über mehrere Fahrbahnen verteilt, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale in Hamburg. Aufgrund der Nässe habe sich der Diesel noch zusätzlich weiter ausgebreitet.

Die A7 sei in Richtung Süden komplett gesperrt worden, damit die Einsatzkräfte gut arbeiten und die Dieselspur entfernen könnten. In Richtung Norden sei die Autobahn frei. Wie lange die Strecke gesperrt sein wird, war zunächst unklar. Der Verkehr werde über die A261 umgeleitet. (dpa)