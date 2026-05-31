Brand in Hamburger Kleingartenverein stellt Feuerwehr vor große Probleme

In Horn hat eine brennende Gartenlaube am Samstagnachmittag die Feuerwehr vor große Herausforderungen gestellt. Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht an.

Der Einsatz begann gegen 16.30 Uhr am Bauerbergweg. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Kleingartenvereins gemeldet. Vor Ort stellten die Feuerwehrkräfte einen Brand in einem etwa 10 mal 10 Meter großen Gartenhaus fest.

Schwierige Löscharbeiten dauern bis nach Mitternacht an

Doch der eigentliche Routineeinsatz entpuppte sich für die Feuerwehr als große Herausforderung. Teile des Daches der Laube mussten geöffnet werden, um an Glutnester zu gelangen. Erst gegen 0.30 Uhr war der Brand gelöscht. Rund 25 Einsatzkräfte waren vor Ort.