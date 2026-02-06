mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Rettungswagen und zwei Polizeiwagen vor dem Modegeschäft an der Spitalerstraße. Dort soll es zu einem Ladendiebstahl gekommen sein.

Ein Rettungswagen und zwei Polizeiwagen vor dem Modegeschäft an der Spitalerstraße. Dort soll es zu einem Ladendiebstahl gekommen sein. Foto: Nilofar Neshatian/hfr

  • Altstadt

Pärchen bei Ladendiebstahl erwischt – Situation eskaliert

An der Spitalerstraße ist es am Freitagnachmittag in einem Modegeschäft zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Ein Pärchen war dort ersten Ermittlungen zufolge bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Dann eskalierte die Situation.

Zu dem Vorfall kam es gegen 15 Uhr an der Spitalerstraße. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, soll es dort ersten Angaben zufolge zu einer Auseinandersetzung in einem Modegeschäft gekommen sein. Offenbar hatte ein Paar Ladendiebstahl begangen.

Ladendiebstahl: Tatverdächtigem wird schwindlig

Warum die Situation dann eskalierte, ist gegenwärtig unklar. Das Pärchen soll nach MOPO-Informationen mit Gewalt die Flucht angetreten haben. Doch Ladenmitarbeiter waren schneller und hielten die beiden mutmaßlichen Ladendiebe bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Schockanrufe steigen drastisch an – Seniorin starb womöglich vor Aufregung

Als die Beamten vor Ort eintrafen, soll dem Mann plötzlich schwindelig geworden sein. Ein Rettungswagen rückte an und transportierte ihn in Begleitung eines Polizisten ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test