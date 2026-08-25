Er hatte offenbar noch nicht genug: Kurz nach seinem ersten Diebstahl soll ein 31-Jähriger erneut zugegriffen haben.

Ein 31-Jähriger soll am Hamburger Hauptbahnhof 28 Energy-Drinks und zwei Cola-Flaschen gestohlen haben. Bei der Durchsuchung fanden Bundespolizisten zudem eine Schere. Nach seiner Entlassung soll der Mann direkt einen weiteren Diebstahl versucht haben.

Gegen 9.35 Uhr soll der Mann in einem Supermarkt in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs die Getränke im Gesamtwert von rund 66 Euro in eine Tüte gesteckt und das Geschäft verlassen haben, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorgang, stellte den 31-Jährigen hinter dem Ausgang und verständigte die Bundespolizei.

Getränke geklaut: Polizei findet Schere bei Durchsuchung

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Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine Schere in einer Hosentasche des Mannes und stellten sie sicher. Während der polizeilichen Maßnahmen soll der 31-Jährige mehrfach erklärt haben, die Beamten sollten sich beeilen, da er weiter stehlen wolle.

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Kurz nach seiner Entlassung soll er tatsächlich erneut in ein Warenregal gegriffen haben. Daraufhin nahmen ihn die Bundespolizisten in Gewahrsam.

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Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Mann nach einem Präventionsgespräch wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingeleitet. (rei)