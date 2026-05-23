Kurze Zeit war es ruhig – Brandserie an berüchtigter Unterkunft geht weiter

Müll, Dreck und immer wieder Brände. Die MOPO berichtete mehrfach über die schlimmen Zustände an Hamburgs größter Unterkunft für Geflüchtete. Die zuständige Sozialbehörde versprach Besserung. Doch die Ruhe hielt nur kurze Zeit an. In der Nacht zu Samstag brannte es dort erneut.

Gegen 3.20 Uhr zog plötzlich dichter Qualm über einen Flur der Unterkunft. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen dorthin aus.

Der Auslöser war schnell gefunden: In einer der sanitären Anlagen brannten Müll und Papier, so der Lagedienst der Feuerwehr. Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt, in die Klinik brauchte er aber nicht.

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Die Polizei übernahm wie bei allen Brandeinsätzen zuvor die Ermittlungen. Die Unterkunft ist seit langem berüchtigt. Bewohner beklagen sich über unhaltbare Zustände dort. Zuletzt richtete ein Feuerwehrmann einen Appell an die zuständigen Behörden: „Holt doch wenigstens die Kinder da raus.“