Kurz vor Schluss: Eskalation bei Amateur-Fußballspiel – mehrere Verletzte

Im Rahmen eines Fußballspiels ist es im Hamburger Süden offenbar zu einer größeren Schlägerei zwischen mehreren Spielern gekommen. Diverse Beteiligte wurden verletzt, die Polizei musste die Situation beruhigen.

Die zweite Mannschaft des FSV Harburg-Rönneburg empfing am Sonntagvormittag die zweite Auswahl von Rot-Weiß Wilhelmsburg. Die Harburger wollten nach drei Niederlagen in Serie gegen den Tabellendritten endlich wieder einen Sieg einfahren.

Situation eskaliert kurz vor Schluss

Beim Stand von 2:2 kam es in der Nachspielzeit, 60 Sekunden vor Abpfiff, dann aber zu einer Auseinandersetzung, die schnell eskalierte: Zwei Spieler sollen durch Provokationen aneinandergeraten sein, berichten Augenzeugen. Erst wurde gerangelt, dann sollen richtig die Fäuste geflogen sein.

An der Auseinandersetzung sollen Spieler und Außenstehende beteiligt gewesen sein. Der Schiedsrichter brach das Spiel sofort ab.

Die Polizei – von Zuschauern informiert – konnte die Situation an der Brandesstraße dann beruhigen. Vier Beteiligte wurden bei der Schlägerei leichter verletzt. „Ins Krankenhaus musste niemand“, so ein Polizeisprecher.

Ob es zu Sanktionen gegen Spieler oder die Vereine kommt, ist bisher noch unklar. Der Hamburger Fußball-Verband wird sich der Sache annehmen und diesbezüglich eine Entscheidung fällen. (dg)