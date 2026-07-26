Passagier kollabiert kurz vor dem Start – Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Auf der „AidaLuna“ ist es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. An Bord war ein Passagier kollabiert. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an.

Es sollte eine 21-tägige Kreuzfahrt nach Island und Grönland werden. Zahlreiche Passagiere waren schon an Bord und hatten ihre Kajüten bezogen. Dann überschattete ein dramatischer Zwischenfall die Vorfreude.

Notarzt, Rettungswagen und Löschfahrzeug im Einsatz

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Nach MOPO-Informatien sackte plötzlich ein 70-jähriger Passagier zusammen. Daraufhin setzte die Crew einen Notruf ab. Daraufhin rückte ein Löschfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Steinwerder Terminal an.

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Die Feuerwehr bestätigte den Einsatz und sprach von einem medizinischen Notfall an Bord des Schiffes. Nachdem der Kreislauf des Seniors stabilisiert war, kam er in eine Klinik. Er soll auf dem Weg der Besserung sein.