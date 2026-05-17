Kurioser Unfall in Hamburg – mehrere Taxis krachen ineinander

In Bahrenfeld ist es am Samstagabend zu einem kuriosen Unfall gekommen. An einer Kreuzung krachten gleich drei Taxis ineinander. Verletzte gab es zum Glück nicht. Der Bereich rund um die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 23.35 Uhr an der Von-Sauer-Straße Ecke Bahrenfelder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache krachten zunächst zwei Taxis ineinander. Durch die Kollision wurde eines der Fahrzeuge weggeschleudert und prallte direkt gegen ein weiteres Taxi, das an einer roten Ampel wartete.

Keine Verletzten aber hoher Sachschaden

Verletzte gab es bei dem Crash zum Glück nicht, dafür aber hohen Sachschaden. Zwei der beteiligten Taxis waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Räumungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung für rund eine Stunde gesperrt.