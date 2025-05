Kurioser Fund am Flughafen: Mann versteckt Messerklinge in Schokolade

Am Hamburger Flughafen hat die Polizei einen kuriosen Fund gemacht: Ein Reisender wollte eine Messerklinge im Handgepäck mit in den Flieger schmuggeln, versteckt in einer Schokoladenpackung.

Zu dem Fund kam es laut Bundespolizei am Freitagabend gegen 19 Uhr. Ein 62-Jähriger war auf dem Weg von Hamburg in die Schweiz nach Basel. Während der Luftsicherheitskontrolle fiel einer Sicherheitskraft etwas in seinem Gepäck auf und sie zog deshalb die Polizei hinzu.

Flughafen Hamburg: Mann versteckt Messerklinge in Schokolade

Die Beamten untersuchten den Koffer und stießen auf eine Tafel Schokolade. Darin befand sich eine acht Zentimeter lange Messerklinge. Der Polizei zufolge gab der Mann an, dass die Klinge zu einem Multitool gehöre. Ein ähnliches Werkzeug habe er bei einer vergangenen Reise nicht mit ins Handgepäck nehmen dürfen, weshalb er die Klinge diesmal versteckt habe.

Jetzt allerdings war er sie ganz los – die Polizei stellte die Messerklinge sicher und schrieb eine Anzeige. Danach durfte der 62-Jährige seine Reise fortsetzen. (doe)