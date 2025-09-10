Kurioser Brandeinsatz in Hamburg – Feuerwehr rettet Bewohner

In Bahrenfeld ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem kuriosen Feuerwehreinsatz gekommen. Rettungskräfte mussten einen Bewohner aus einem völlig verqualmten Zimmer retten.

Wie die Feuerwehr bestätigte, waren die Einsatzkräfte gegen Mitternacht zum Leverkusenstieg gerufen worden. Von dort hatten Bewohner eines Hauses Brandgeruch und eine starke Verqualmung aus einer der Wohnungen gemeldet.

Bewohner gerettet und von Notarzt versorgt

Laut Feuerwehr sei ein Bewohner aus einem stark verqualmten Zimmer gerettet worden. Er wurde vom Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik. Die Ursache der Verrauchung lag bei einem brennenden Aschenbecher. Offenbar hatte der Mann seine Zigarette nicht richtig ausgedrückt und war dann schlafen gegangen.