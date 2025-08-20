Kurioser Brand – Feuerwehreinsatz in Hamburger Krankenhaus

In der Asklepios-Klinik Wandsbek (Marienthal) ist es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einem der Zimmer hatte eine Gardine gebrannt. Der Brand war rasch gelöscht, die Ursache aber kurios.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, gab es gegen 22.20 Uhr einen Brandalarm in der Asklepios-Klinik an der Alphonsstraße. Daraufhin rückten mehrere Löschfahrzeuge an. Der Brand war jedoch bereits von Angestellten der Klinik gelöscht worden, bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Klinikpersonal löscht Brand

Nach Informationen der MOPO stand eine Halogenlampe in einem der Räume zu nah an einer Gardine. Die heiße Lichtquelle setzte die Gardine in Brand. Zum Glück gab es keine Verletzten, denn der Brand war in einem Arbeitsraum, in dem keine Patienten liegen. Auch der entstandene Sachschaden sei laut einem Sprecher der Klinik gering.