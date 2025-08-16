Küchengerät geht in Flammen auf – ein Verletzter und hoher Schaden

Küchenbrand in Dulsberg am Freitagabend: Ein modernes Kochgerät war in Flammen aufgegangen und hatte das Mobiliar in Brand gesetzt. Es gab einen Verletzten.

Gegen 20.10 Uhr wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr zu einem Küchenbrand in der Probsteier Straße gerufen. Ein Mann wurde aus der verqualmten Wohnung gerettet und von einem Notarzt versorgt. Einen Transport in die Klinik lehnte er aber ab.

Hoher Sachschaden durch Rauch und Ruß

Nach MOPO-Informationen hatte ein Thermomix Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich auf das Küchenmobiliar aus, durch Rauch und Ruß entstand hoher Sachschaden. Der Brand war nach gut 40 Minuten gelöscht.