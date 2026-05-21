Küchenbrand in Hamburg: Akute Lebensgefahr?

Feuerwehreinsatz in Bergedorf: In einem Wohnhaus schlagen Rauchmelder Alarm. Ein Anrufer meldet, dass eine Person hinter der Haustür liegt und diese blockiert.

Aufgrund dieser Informationen gingen die Rettungskräfte am frühen Mittwochabend zunächst davon aus, dass akute Lebensgefahr besteht. Auch ein Notarzt rückte zum Brandort an der August-Bebel-Straße an.

Feuer in Bergedorf: Frau kommt ins Krankenhaus

Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise als weniger dramatisch dar: Die Tür war offen, die Bewohnerin des Einfamilienhauses für die Retter problemlos erreichbar.

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Mit leichten Verletzungen wurde sie im Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache für das Anschlagen der Rauchmelder hatten die Einsatzkräfte schnell im Griff: Auf dem Herd brannte Essen.